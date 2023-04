«Mon prochain album sera bientôt à vous!»: Loïc Nottet dévoile le titre et la date de sortie de son nouvel opus

En février dernier, Loïc Nottet présentait un nouveau projet, bien éloigné de son univers habituel, un roman intitulé « Les aveuglés ». Une expérience nouvelle à travers laquelle il souhaitait se renouveler un peu, mais qui ne l’aura pas éloigné de la musique ! En effet, à l’époque, le chanteur venait de boucler l’enregistrement de son troisième album studio, dont il vient enfin d’annoncer la sortie. « Mon prochain album sera bientôt à vous !! » vient-il d’indiquer sur ses réseaux sociaux, « Après 3 ans de travail, de remise en question, de doutes parfois… “Addictocrate” sera disponible dès le 26 mai prochain, et j’espère sincèrement qu’il vous plaira ! »

L’interprète de « Million Eyes » en a d’ailleurs profité pour dévoiler un nouveau morceau tiré de l’album, mais aussi un extrait du clip qui l’accompagnera. « Pour vous présenter la cover, j’ai aussi voulu illustrer la track d’introduction, qui porte le nom du projet et qui dépeint quelques-unes des directions de l’album que vous découvrirez très vite » a-t-il ajouté en légende d’une vidéo d’un peu plus d’une minute. Une nouvelle chanson qui donne le ton, comme c’est déjà le cas de ses trois derniers singles, « Mélodrame », « Danser », et « Je t’haine », qui devraient également se retrouver sur l’album.