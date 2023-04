Bruxelles-Ville a mis fin à près de 500 Airbnb illégaux en trois ans: «C’est devenu un jeu commercial»

La multiplication d’une telle offre met une pression sur le prix du marché immobilier. « Dans les quartiers prisés sur Airbnb, les habitants s’éloignent parce que ce n’est plus vivable ni abordable », explique Ans Persoons au Tijd. « Nous voyons de plus en plus de grands investisseurs acheter des immeubles ou des complexes entiers pour les louer via Airbnb, ce qui est illégal. Cela ignore également la philosophie initiale d’Airbnb. C’est devenu un jeu commercial. »