Christophe Dechavanne (Les Orages de la Vie) sur la tuerie de Benjamin Herman à Liège: «Le premier sentiment sur place fut terrible»

Le 29 mai 2018 lors d’un congé pénitentiaire, Benjamin Herman tuait quatre personnes (son ex-codétenu, deux policières et un étudiant), avant d’être abattu par les forces de l’ordre. Près de cinq ans après cette attaque meurtrière, Christophe Dechavanne s’est rendu à Liège pour y rencontrer les témoins et les proches des victimes. Ensemble dans cet épisode de l’émission « Les Orages de la Vie », ils ont retracé le fil tragique de ces événements qui ont bouleversé la Cité ardente et la Belgique entière.

Benjamin Herman, le 29 mai 2018. - D.R.

Mardi à 20h25 sur RTL-TVI

Quelques jours avant la diffusion de cet épisode qui sera diffusé ce mardi à 20h25 sur RTL-TVI, Christophe Dechavanne nous a livré ses impressions sur ce tournage particulier.