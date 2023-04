Liga: le FC Barcelone récupère deux joueurs importants avant le choc contre l’Atletico Madrid (photo)

Frenkie de Jong et Pedri pourraient faire leur retour au FC Barcelona dimanche lors du match au sommet contre l'Atlético Madrid de Yannick Carrasco. Les deux milieux de terrain ont été mis à l'écart ces dernières semaines en raison de blessures. De Jong et Pedri ont rejoint l'entraînement collectif en début de semaine et font partie du groupe de l'entraîneur Xavi pour le match contre le numéro trois de la Liga.

De Jong s'est blessé aux ischio-jambiers lors de la victoire 2-1 contre le Real Madrid il y a plus d'un mois. Il s'est blessé dans les dernières secondes et a manqué quatre matches de Barcelone ainsi que les deux premiers matches de qualification des Pays-Bas pour l'Euro.