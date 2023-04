Bilan des «Disques d’or du Télévie»: «On joue sur une guitare à 100.000!» (vidéo)

Achetée par François, un des donateurs les plus fidèles de l’émission, la guitare a rapidement été inaugurée par Olivier Schoonejans, qui a enchaîné quelques accords, accompagné par Bérénice au chant. « Nous, on s’en fiche : on joue sur une guitare à 100.000 » a notamment lancé l’animatrice, alors que Christian de Paepe tentait de les calmer un peu. Ce dernier a ensuite tenu à les mettre en garde : « Faites bien gaffe… C’est le principe des disques d’or. Quand ils rentrent, ils valent peu. Quand ils sortent, ils valent très cher ! Donc vous ferez bien attention… »

Cette année encore la traditionnelle vente aux enchères des disques d’or offerts par de généreux artistes s’est finalisée sur un joli pactole pour le Télévie . Lancée dès 9h ce samedi matin, en simultané sur Bel RTL, RTL TVI et RTLPlay, l’émission était à nouveau menée par Christian de Paepe. À l’occasion de sa 31e édition, « Les Disques d’or du Télévie » présentait une petite nouveauté cette année, les possibilités pour les donateurs d’acquérir des objets collector ayant appartenu à leurs artistes préférés. Une excellente trouvaille qui a notamment permis de récolter 100 000 euros d’un coup, proposé en échange de la guitare de Patrick Bruel, mais aussi d’une surprise qui accompagnait le lot. « Celui qui va faire l’acquisition de la guitare aura le plaisir de voir Patrick Bruel en vrai. Il jouera de la guitare pour lui, donc il y aura la rencontre en plus avec l’artiste » avait précisé l’animateur.

Depuis son lancement en 1993, la vente aux enchères est une des actions les plus populaires du Télévie, et a récolté 6 millions d’euros. Outre cette fameuse guitare, cette année on remarque notamment le disque d’or de Maurane pour son album « Brel », qui est parti pour 42 000 euros. Mention spéciale également pour le disque d’or de de Bigflo et Oli qui a permis de récolté 25 000 euros ; pour celui de Sam Smith, qui a été vendu à 20 000 euros ; ou encore pour Pierre de Maere et son disque de platine pour le single « Un jour je marierai un ange », vendu à 17 000 euros. Le montant total de la vente a atteint 332 000 euros, un sérieux boost pour la cagnotte finale. Pour faire un don vous aussi, n’hésitez pas à composer le numéro gratuit 0800/98.800, à envoyer « DON » par SMS au numéro gratuit 8000, ou encore à vous rendre en ligne pour faire un don en ligne ou trouver les informations nécessaires à un virement !