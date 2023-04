Sven Gatz soutient l’instauration d’une taxe kilométrique après 2024 à Bruxelles, le PS s’y oppose

Le ministre des Finances Sven Gatz (Open VLD), aimerait mettre en oeuvre le projet de taxe kilométrique Smartmove à Bruxelles dès la prochaine législature si son parti rejoint une majorité régionale, laisse-t-il entendre dans les colonnes de la Dernière Heure et de L’Avenir, samedi. Pour le président du PS bruxellois Ahmed Laaouej, c’est «non».

L’option d’une taxe kilométrique intelligente à Bruxelles avait été vertement recalée par la Wallonie et la Flandre. Elle permettrait cependant de rapporter entre 200 et 250 millions d’euros par an à Bruxelles. Des montants non négligeables alors que la dette régionale se creuse - elle a augmenté de 122% depuis 2018, selon le dernier rapport de l’Institut des comptes nationaux (ICN).