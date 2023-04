Flora balcanica, nouvelle fresque à Saint-Josse

Depuis jeudi, une nouvelle fresque décore la façade du 29, rue Brialmont à Saint-Josse. « Flora balcanica » est l’œuvre de No More Lies. L’artiste d’Istanbul a collecté la fleur endémique de chaque pays spécifique et l’a placée juste à côté d’un iris jaune, symbole de Bruxelles.

Cette création s’intègre dans le Balkan Trafik Festival qui fait la part belle à la culture des pays du Sud-Est de l’Europe et qui crée des ponts avec Bruxelles. La géographie des Balkans, dont les peuples ont un passé commun tricoté par les diversités religieuse, linguistique, raciale et culturelle, est une prairie printanière fleurie. Cette précieuse diversité pourrait être décrite comme des fleurs endémiques, uniques et colorées, qui s’épanouissent à partir d’un seul corps.