Remco Evenepoel prêt pour affronter Tadej Pogacar à Liège-Bastogne-Liège: «Il n’y a pas de pression, on veut juste gagner»

Le duel tant attendu aura lieu ce dimanche sur le tracé de Liège-Bastogne-Liège. Tadej Pogacar, brillant durant le printemps cycliste, se retrouve face au champion du monde Remco Evenepoel. Et le Belge part avec l’ambition de reconduire sa victoire de l’an dernier sur la Doyenne.

de videos

« J’aborde cette course comme n’importe quelle autre. Il n’y a pas de pression, nous voulons juste gagner », confie Evenepoel lors de la présentation d’équipe dans des propos rapportés par Het Nieuwslad. « Avec une équipe comme celle-ci, on ne peut qu’aspirer à cela. Mais si quelqu’un est plus fort, qu’il en soit ainsi. Il y a encore des objectifs importants à atteindre dans quinze jours. Ce sera spécial de courir ce monument avec le maillot arc-en-ciel et le maillot numéro 1, c’est aussi ma première course en Belgique cette année. Demain, ce sera encore plus amusant et plus impressionnant, car aujourd’hui il n’y avait pas grand monde »