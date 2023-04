Magnifique nouvelle pour Noxy, après avoir passé plus de 600 jours en cage à Verviers

« Vous n’imaginez pas la joie immense qui nous envahit de la voir enfin adoptée. » À la Société Verviétoise pour la Protection des Animaux, on est submergé par les émotions ce samedi. La plus ancienne pensionnaire du refuge vient d’être adoptée. « Après avoir passé plus de 600 jours en cage, notre jolie Noxy a, enfin, conquis le cœur d’une charmante famille. »

Au début du mois d’avril, l’association avait posté un message de détresse, relayé par Sudinfo, pour trouver une nouvelle maison à Noxy. La malinoise était arrivée au refuge le 13 août 2021. « Voilà déjà plus d’un an et demi que mes seuls moments de plaisir sont la vue de ma laisse pour ma petite sortie quotidienne avec les bénévoles et le moment où on me tend ma gamelle. Et malgré tous les bons soins apportés par mes soigneurs, ça fait peu non ? Je crois que je mérite mieux que cette vie. », écrivait la SVPA.