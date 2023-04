«Faux-semblants»: Rachel Weisz se dédouble dans cette série perturbante, à découvrir sur Prime Video

Rachel Weisz remplace Jeremy Irons dans ce nouveau remake de « Faux-semblants », film culte de David Cronenberg, adapté du roman « Twins » de Bari Wood et Jack Geasland, et sorti en 1988. Un changement auquel avait pensé l’actrice elle-même, à la recherche d’histoires à raconter. « Je suis une grande fan de David Cronenberg. Je l’ai vu plusieurs fois depuis sa sortie. (…) Je me suis dit qu’en transformant ces rôles en personnages féminins, ces sœurs en relation offraient un terrain idéal pour un drame » a expliqué celle qui est aussi productrice déléguée du projet, à 20 Minutes. Pour réécrire l’histoire, Prime Video a fait appel à la scénariste Alice Birch, qui a déjà fait ses premières armes sur « Normal People », et la très populaire « Succession ».

Très pratiquée dans les remakes hollywoodiens, l’inversion de genres prend ici tout son sens, et permet à la mini-série d’aborder des thèmes féministes sous un angle nouveau. Une vision loin du fameux « male gaze », d’autant plus nécessaire que l’histoire explore la santé des femmes, mais aussi leur fertilité, et leur rapport au corps. « Faux-semblants » va ainsi parler, sans détour, de violences gynécologiques, de post-partum, de menstruations, de vergetures, etc., à travers les travaux d’Elliott et Beverly Mantle. Docteures et jumelles, elles partagent tout : la drogue, les amants et un désir non dissimulé de faire tout ce qu’il faut, y compris repousser les limites de l’éthique médicale dans le but de remettre en question des pratiques désuètes et de mettre les soins de santé des femmes au premier plan.