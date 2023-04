Le Courrier de Herve, emblématique hebdomadaire fondé il y a plus de 130 ans,devrait bientôt disparaître

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Courrier de Herve, c’est une institution sur le Plateau. Un hebdomadaire qui a été fondé en 1887, par l’arrière-grand-père du propriétaire actuel, Christophe Chandelle, et qui a commenté en long et en large durant plus de 130 ans l’actualité de la Capitale du Plateau et des localités proches.