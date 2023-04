Manon, filleule d’Olivier Vandecasteele, s’enferme dans une prison pendant 24h sur la Grand-Place de Tournai pour dénoncer la lenteur de la libération de son parrain

La jeune Tournaisienne veut dénoncer la lenteur des avancées concrètes pour son parrain. Et pour que la sensibilisation soit maximale, la jeune femme de 19 ans est déterminée. Ce samedi, à 18h, elle est entrée dans une prison de 2m sur 2m, réplique de la geôle iranienne dans laquelle Olivier Vandecasteele est enfermé depuis 14 mois. Elle y restera durant 24h au milieu de la Grand-Place de Tournai, jusqu’à ce dimanche à 18h. « Nous arrivons à un stade où les mots ne suffisent plus et où il faut une action plus forte, avec une situation visuelle pour les gens. Je sais que cela risque de choquer mais c’est sa réalité. Ce sera difficile, mais je sais pourquoi je le fais. Je veux un message fort pour le gouvernement belge », confiait Manon une heure avant d’entrer dans son cachot.

Elle veut reproduire au maximum les conditions de détention de son parrain. « J’ai envie que les gens s’imaginent que c’est Olivier dans cette cage, et pas moi. Je vais entrer les yeux bandés. Je sais que j’aurai froid, mais Olivier a lui aussi vécu le froid. Nous l’avons eu au téléphone il y a deux semaines et mentalement comme physiquement, il ne tient plus. Quand il nous dit en pleurs qu’il ne tiendra plus longtemps, il n’exagère pas. Il est donc plus que temps d’agir ».