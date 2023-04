La suspension de Romelu Lukaku face à la Juventus finalement annulée «à titre exceptionnel et extraordinaire»

Romelu Lukaku pourra finalement disputer la demi-finale retour de Coupe d’Italie face à la Juventus mercredi prochain. La fédération italienne de foot (FIGC) a en effet décidé de révoquer la suspension du Diable rouge suite à son expulsion lors de la manche aller.

Gabriele Gravina, le président de la FIGC, voulait donner un signal fort dans la lutte contre le racisme avec cette grâce « à titre exceptionnel et extraordinaire », précise la presse italienne. « Il ressort sans équivoque du rapport du parquet fédéral que le joueur a fait l’objet, à plusieurs reprises, de manifestations graves, répétées et déplorables de haine et de discrimination raciale de nature à justifier un comportement formellement non conforme aux règles et évalué comme tel par le directeur de match », peut-on lire dans le communiqué de la fédération.