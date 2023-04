Le monde de la musique en deuil: décès de Mark Stewart, membre fondateur de The Pop Group

Mark Stewart, membre fondateur et chanteur du groupe de post-punk britannique The Pop Group est décédé vendredi à l’âge de 62 ans, a annoncé vendredi soir le groupe sur sa page Facebook.

C’est en 1977 que cet artiste et activiste fonde à Bristol son groupe « The Pop Group », avec John Waddington, Simon Underwood, Gareth Sager et Bruce Smith.

« Il s’est toujours exprimé pour prendre la défense des opprimés, et il a toujours fait tout ce qu’il pouvait pour s’assurer que les gens soient traités correctement », précise Mute Records sur son site internet. Le label travaillait avec Mark Stewart depuis 1985 et son album solo « As the Veneer of Democracy Starts to Fade ».