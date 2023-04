«C’est ça qui me sauvera la vie»: dans les coulisses du Télévie, Mademoiselle Luna évoque la récidive de son cancer (vidéo)

En janvier dernier, Mademoiselle Luna annonçait la mauvaise nouvelle à ses fans : son cancer a fait une récidive. Initialement touchée par un cancer du sein assez rude, la maladie avait encore pris du terrain atteignant même ses poumons, et la replongeant dans un combat. « La récidive, c’est compliqué. Je n’avais pas fini la première phase, qu’une autre m’est tombée dessus. Ça ne donne pas beaucoup de répit. J’essaie d’être la plus forte possible. Je me vois un peu comme un boxeur sur un ring. » a-t-elle confié à notre micro. La DJ nous a également révélé qu’elle avait reçu une nouvelle mauvaise nouvelle très récemment, l’évolution de sa maladie sur les os, au niveau des cervicales et de la colonne verticale. « Les traitements que je reçois toutes les semaines fonctionnent et donc je m’accroche à ça. » a-t-elle conclu.

C’est dans les coulisses du Télévie que nous l’avons retrouvée, ce samedi soir, à quelques minutes du lancement de la grande soirée de clôture. Très engagée auprès du Télévie depuis des années, Mademoiselle Luna n’a pas hésité à remercier l’action caritative pour tout son travail. « Entre le début de mon cancer (…) et ce qui se passe maintenant, ça a déjà complètement changé, ça va à une vitesse folle. Et ça, c’est grâce à la recherche, c’est grâce à cet argent que les chercheurs ont la possibilité de trouver des nouveaux remèdes. » nous a-t-elle rappelés.