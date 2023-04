La jeune Belge violée durant son voyage scolaire en Grèce par un footballeur a été... virée de son école!

Les faits remontent au début du mois d’avril. Une jeune fille de 17 ans, en voyage scolaire avec son école à Athènes, passe la soirée dans un club, le Clown Dogs, avec ses amis. Là, elle croise la route d’un footballeur professionnel, l’Isaëlien Boris Kleyman, évoluant en D1 grecque pour le Volos.

Il est près de 2h du matin. Le footballeur lui fait des avances, qu’elle refuse. Il finira pas abuser d’elle. Des amis de l’adolescente tenteront de venir à son secours, déclanchant une bagarre générale dans le bar.

Le gardien du Volos a été limogé par son club quand les faits ont été révélés, d’autant qu’on avait aussi retrouvé de l’héroïne sur lui.

Non respect du couvre-feu

Nos collègues de Het Laatste Nieuws ont appris que la jeune femme a finalement été suspendue de son école. « Cette décision a été prise parce que la jeune fille - ainsi que d’autres élèves - n’a pas respecté le couvre-feu le soir de l’agression », écrit HLN. « Le soir de l’agression, la jeune fille devait être de retour à l’hôtel depuis une demi-heure ».

En effet, les élèves étaient libres de profiter de leur soirée, mais étaient attendus à 1h30 dans leur hôtel. Cependant, la jeune fille et d’autres camarades n’ont pas respecté le couvre-feu et ont continué à faire la fête. La jeune fille et les autres élèves concernés sont suspendus quinze jours et sont privés de certaines activités.

Le Prince Laurent aussi !

L’école en question n’est autre que l’école abbatiale Zevenkerken près de Bruges. Une école prestigieuse, par laquelle sont passés le Roi Philippe et le Prince Laurent ! Laurent en garde d’ailleurs un mauvais souvenir. En 1976, il a été lui aussi viré de cette école, où il était victime de harcèlement. Il avait fui à pied, un soir de décembre, se retrouvant frigorifié le long de la E40, portant un panneau indiquant « Bruxelles » pour rentrer chez lui. C’est la police qui l’avait secouru.

Quant au footballeur de 33 ans renvoyé par son club, il assure n’avoir rien fait de mal. « Je lui ai clairement fait comprendre que je n’étais pas intéressé car je suis marié et que j’ai trois enfants », a-t-il déclaré. Ses avocats sont convaincus que l’accusation d’agression sexuelle sera finalement abandonnée.