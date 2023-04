Un dernier effort pour ne rien regretter: le Standard doit gagner puis espérer

Pour sentir le pouls d’un vestiaire, il ne sert à rien de donner la parole aux titulaires. Non, celui qui désire vraiment connaître le ressenti d’un groupe, il doit s’adresser aux remplaçants et, si possible, aux éléments qui ne possèdent pas énormément de temps de jeu. Filippo Melegoni rentre dans cette catégorie. Prêté par la Genoa, le garçon espère rester au Standard. « Si cela ne tenait qu’à moi, je laisserais mes valises à Sclessin. Peu importe ce qu’il arrive, je vais donner tout ce que j’ai pour ce maillot ».

Sur le terrain d’un OHL toujours en lice pour les PO2, le Standard devra afficher un visage conquérant et tourné vers l’offensive. Il n’a de toute façon rien à perdre, si ce n’est 1,5 point en vue des European Playoffs. Certains diront que c’est beaucoup mais la plupart des fans comprendront que le panache vaut plus que tout. Et si d’aventure, les Rouches venaient à la jouer frileusement, tout revers au Jan Breydel ou à la Ghelamco Arena serait vécu comme une énorme claque dans le visage. Moralement, et parce qu’un ticket européen sera en jeu dans les semaines qui viennent, le Standard se doit de rester le plus haut possible, pour continuer à surfer sur la vague d’un championnat de qualité. « On peut parler de miracle mais sans succès, les mots n’auront pas de valeur ». Ronny Deila a tout résumé, juste avant d’aller haranguer ses troupes pour le prochain combat.