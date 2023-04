Villers-Poterie: il fracasse le crâne de sa mère et l’égorge

En soirée ce vendredi 22 avril, un homme téléphone à son père avec un discours alarmant. Il dit être suivi et que ces personnes lui veulent du mal. Après avoir raccroché, il arrête sa voiture chez sa maman, habitante de la rue de Presles à Villers-Poterie et entre dans la maison.

L’homme est hagard, il semble être sous influence. « Il est sorti une première fois de la maison, a voulu partir en voiture et a embouti le véhicule des voisins », explique le parquet de Charleroi. « Il est donc retourné dans l’habitation et la maman a proposé au couple de voisins de rédiger le constat chez elle. » Mais l’homme était de plus en plus agité et est ressorti de la maison, a repris le volant et percuté deux autres voitures dans la rue. « Il est entré de nouveau chez sa maman, cette fois très agité et les voisins se sont sentis en danger. Ils sont donc sortis et ont appelé la police. »