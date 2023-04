Le prince Laurent présent avec sa famille à la soirée de clôture du Télévie: «Fondamental d’aider ceux qui sont en difficulté» (vidéos)

Voilà qui restera dans les esprits ! Le prince Laurent et la princesse Claire sont montés sur scène au Louvexpo pour appeler aux dons. C’était une première ! Pour cette 35e édition du Télévie ayant pour parrain Kendji Girac, chanteurs de chez nous, comme Mentissa, Selah Sue et Frédéric François et vedettes françaises ont fait chanter la salle du Louvexpo. Mais s’il est une personnalité qu’on n’attendait pas forcément dans ce type d’événement, c’est lui : le prince Laurent. Sur la scène du Louvexpo, il a insisté : « nous sommes ici grâce à cette femme magnifique ». Évidemment, le prince Laurent et son épouse n’étaient pas là pour chanter… mais pour appeler aux dons.

Et s’il n’avait jamais auparavant participé à la Grande soirée diffusée sur RTL tvi (on assistait donc à une grande première), le frère du Roi avait bel et bien déjà apporté son soutien à l’opération, il y a quelques années. « D’abord », a-t-il souligné durant la soirée, « je remercie tous les bénévoles. Pour nous, ce qui est fondamental, c’est de partager et de faire partager le sentiment d’aider les personnes qui sont en difficulté, qui se disent malades ou sont malades. Nous voulions rendre hommage à tous ceux qui n’ont pas la chance d’avoir la santé, qui sont en difficulté. »

Quant à la princesse Claire, interviewée par Maria Del Rio et Thomas de Bergeyck, elle a ajouté : « On a eu la chance de vous suivre sur plusieurs initiatives – on a croisé Frédéric François qui est là depuis le tout début ! – et c’est chaleureux de voir cette solidarité. On est heureux de participer, même si on le fait de manière plic-ploc. » Et notre sympathique Princesse de lancer un défi : toute la famille – les enfants, eux, étaient présents au call-center en régie pour accueillir les promesses de don – participera à la tyrolienne de l’émission si le compteur explose en fin de soirée.