L’hommage de Brice Depasse, le Monsieur «Story» de Nostalgie: «On a cassé le moule de mecs comme Le Grand Jojo!»

Notre première vraie rencontre a été très tardive, pour une interview sur Nostalgie, en 2010. On s’était croisés auparavant, mais sans plus. À l’époque, le patron d’Universal Belgique m’avait demandé si une compil’ du Grand Jojo pourrait marcher. Je sentais que le public allait suivre quelqu’un qui avait totalement disparu. Et ça a fonctionné.

La carrière du Grand Jojo, c’est donc des hauts très hauts et des périodes où plus rien ne se passait du tout ?

Oui. Il a eu une carrière qui a fonctionné très, très fort entre le début des années 70 et le début des années 90. Puis, ça a été le calme plat. Il ne faisait plus que participer une fois par an au Bal national. Il ne se passait plus rien.

Qu’est-ce qui a fait que vous êtes devenus copains ?

Le lien est venu très vite. Dans la première partie de ma carrière, j’ai été le producteur et manager de Stéphane Steeman. Lui et Le Grand Jojo étaient deux gars assis sur cette « bruxellité »… à deux endroits différents. Stéphane Steeman c’était Uccle et Le Grand Jojo, c’était Koekelberg. Quand Le Grand Jojo a sorti ses premières chansons, c’était quelque chose de singulier, avec un humour surréaliste. Et même en suivant des études de droit à l’unif’, tout le monde faisait le con en écoutant des chansons du Grand Jojo. Il était très fédérateur. Et on l’a vu lors de son retour. Quand il a fait Forest national, notre Premier ministre, Elio Di Rupo, était là, chope en main.

Humainement, qu’est-ce que vous appréciiez chez lui ?

Je suis binchois d’origine et le Binchois est très spontané. Il va au bistrot pour rencontrer des gens. Et il y a tout ça chez Le Grand Jojo. Tous les dimanches, il allait Place du Jeu de balles pour voir les copains. Tu allais chez lui, tu étais toujours le bienvenu et il avait une pompe à bière dans sa cave ! Ça veut tout dire !

Dans le privé, on l’appelait Jean…

Et pourtant ce n’était pas son premier prénom, qui était Jules. Jean, c’était le prénom qu’il préférait. On pourrait croire que Le Grand Jojo est un nom d’un amuseur public… mais pas du tout ! Jojo, c’est en fait Jules Jean. On le surnommait Jojo à la maison. Adolescent, au collège, il était très grand, et un abbé l’a appelé « le lange ». Et c’est devenu « Le Grand Jojo ».

Être un amuseur public, c’est quelque chose qui le satisfaisait pleinement ? Vous dites qu’il avait une plume sous-estimée…

Il a très longtemps exercé un autre métier, qu’il n’a lâché qu’au moment où ce n’était plus possible de mener les deux de front. La chanson, c’était son amusement. Il avait un tel plaisir à faire ça. Dans son écriture, il écrivait comme il faisait des BD, d’où il vient. Il dessinait ses personnages avec des mots tout simples. C’est en ça que sa plume était particulière ! Le Grand Jojo, la belgitude brusseleer - DR

Était-il profondément drôle au quotidien ?

En tout cas, il était de bonne humeur au quotidien. Il ne s’est pas caché d’avoir eu des moments épouvantables dans sa vie : perdre sa femme, sa fille, ça a été extrêmement pesant pour lui. Même lors de son grave accident d’hélicoptère lors de l’opération 48-81 (l’ancienne opération Cap 48), la « zwanze » finissait par reprendre le dessus.

Des artistes qui représentent la belgitude, l’identité bruxelloise, il en existe encore ?

C’est vrai qu’il n’y en a plus, on a cassé le moule. Aujourd’hui, ce qu’on voit, ce sont des caricatures du Bruxellois ! Brice Depasse et Le Grand Jojo. - Depasse/Nostalgie

Vous vous souvenez de votre dernière discussion avec lui ?