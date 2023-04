Les Zébrions forcent la RAAL au partage

Sporting B 0

RAAL 0

Sporting B : Patron, Denuit (85e Dalle Molle), Ozornwafor, Hoedaert, Benaets (65e Debast), Lokembo, Lutte, Morioka (65e Rousseau), Monticelli, Bongiovanni (85e Muland), Ntelo (78e Okumu). RAAL La Louvière : Herman., Angiulli, Corneillie, Calant, Gueulette (82e Fiore), Vanzo, Franco (46e Gobitaka), Francotte, Badibanga (61e Bangoura), Soumaré, Lambo. Cartes jaunes : Angiulli, Soumaré, Benaets, Patron, Denuit, Lutte, Lokembo, Monticelli. Arbitre : M. Ledda

Alors que les Francs Borains se déplaçaient au Patro Eisden, le leader, les Louviérois, toujours en embuscade, espéraient réaliser la bonne opération face au Sporting B. Pas une sinécure cependant. Si les jeunes Carolos étaient classés quelques rangs plus bas, ils restaient sur cinq matches sans défaite. Surtout, ils recevaient, pour la circonstance, le concours de Patron, Ozornwafor mais aussi de Morioka. Si le Japonais, freiné ces derniers temps par des douleurs aux côtes, n’avait plus joué en match depuis fin février, il prouvait, après une mise en route laborieuse, qu’il n’avait rien perdu de sa vista. Il dirigeait le jeu des siens même si les Zèbres ne se montraient guère dangereux. À part un coup franc de Bongiovanni trop enlevé (4e), on notait tout juste une tête plongeante trop croisée de Ntelo dans le rectangle louviérois (22e). C’était d’ailleurs le moment choisi par Fred Taquin pour repositionner Badibanga dans un rôle plus libre afin de reprendre les rênes de la rencontre. Ses joueurs, disposés dans une composition offensive face au 5-4-1 local, parvenaient à approcher le domaine adverse mais leur liberté s’arrêtait là. Soumare, auteur d’un centre tir dangereux au tout début de match (2e), avait beau se démener, il ne trouvait pas la brèche. Quant à Lambo, il était injoignable entre les trois défenseurs centraux.