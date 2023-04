Les chiffres inquiétants des jeunes au volant: un comportement interdit, pourtant 300 p.-v. à 174 euros sont dressés chaque jour sur nos routes...

Même si l’amende a été portée à 174 euros, les conducteurs de moins de 34 ans persistent à garder leur téléphone à la main tout en conduisant. Selon une enquête de Vias, 23 % passent chaque mois un coup de fil sans kit mains libres, contre 9 % pour les 35-54 ans et 9 % pour les plus de 55 ans. « Pourtant, presque toutes les voitures sont équipées d’un système Bluebooth et un kit mains libres peut déjà s’acheter pour moins de 50 euros. Vu le montant de l’infraction, cela vaut la peine d’investir dans un kit », conseille Benoît Godart, porte-parole de l’Institut Vias.

Même avec le kit mains libres, le spécialiste de la sécurité routière conseille de téléphoner le moins possible en voiture et si l’on y est contraint d’abréger au maximum la conversation.