Disney part en tournée!

Et des histoires, il y en a des tas plein les tiroirs. Scénarios originaux, photos, accessoires de films, correspondance… voilà, entre autres, le type de documents inédits qui sont présentés dans cette exposition.

Et même si Disney est devenu un empire brassant des milliards, son histoire est celle « d’un siècle d’aventure, de magie et d’imagination », affirment les organisateurs.

Mais les 250 pièces maîtresses qui feront assurément encore rêver petits et grands sont celles-ci, totalement originales : costume de Pinocchio et de Cruella, boule à neige vue dans « Mary Poppins », ou, encore, dans un style plus contemporain, le premier ticket d’entrée du parc Disneyland.