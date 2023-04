Voici l’arbre le plus vieux au monde

Le nouveau doyen du règne sylvestre est un Fitzroya cupressoides de 28 mètres de haut et quatre de diamètre. Baptisé « Grand Abuelo » (arrière-grand-père), il serait âgé de quelque 5.000 ans et renfermerait des informations précieuses pour la science en matière d’adaptation au changement climatique.

Au bord du ravin où il se trouve, dans la région de Los Rios, à 800 km au sud de Santiago, il a échappé aux incendies et à la surexploitation de cette espèce endémique du sud du continent américain, dont le bois, extrêmement résistant, a servi pendant des siècles à la construction de maisons et de bateaux. Les touristes marchent pendant une heure dans une forêt de mélèzes plus jeunes (300 à 400 ans) pour réaliser un selfie au côté de l’arbre au tronc épais et sinueux recouvert de mousses et de lichens.