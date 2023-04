Alec Baldwin: blanchi mais…

Les poursuites contre l’acteur américain Alec Baldwin, accusé d’homicide involontaire après un tir mortel sur le tournage du film « Rust », ont été formellement abandonnées vendredi par l’accusation, à la lumière de « faits nouveaux » méritant d’approfondir l’enquête.

Cependant, ces nouveaux éléments « nécessitent une enquête et une analyse médico-légale plus approfondies qui ne pourront pas être terminées avant l’audience préliminaire » (prévue le 3 mai), ont constaté les deux nouveaux procureurs qui ont repris l’affaire en mars. « L’enquête est active et continue » et de nouvelles poursuites pourraient être engagées si besoin.