Le N.1 mondial face au champion du monde: Pogacar – Evenepoel, choc de titans à Liège-Bastogne-Liège

Le printemps des classiques se referme ce dimanche, diffusant sur les rives liégeoises de l’Ourthe un envoûtant parfum. En le respirant à pleins poumons, le tournis vous prend, le vertige n’est pas loin. Composé par un aromaticien venu de Slovénie, aux goûts sûrs et affirmés, il est proche d’une perfection que Merckx a symbolisée, il y a près d’un demi-siècle. Touché par la grâce depuis le début de saison, Tadej Pogacar est devenu, mercredi à Huy, le seul coureur de l’histoire séculaire du cyclisme à aligner des succès au bout du Tour des Flandres, de l’Amstel Gold Race et de la Flèche Wallonne. S’il s’impose dans quelques heures en Cité ardente, il rejoindra aussi Philippe Gilbert (2011) et le regretté Davide Rebellin (2004) dans le club très sélect des champions ayant réussi un triplé dans la semaine ardennaise (Amstel/Flèche/LBL).

Mais le palmarès que le prodige de Klanec se confectionne (12 succès en 18 jours de course cette saison) est surtout de nature à le propulser dans une autre galaxie, aux limites méconnues, une dimension que seul Eddy Merckx avait acquise avant lui. Porté par un talent insolent et une confiance légitime, le double lauréat du Tour de France est en position de force pour remporter, à 24 ans seulement, un deuxième succès à Liège, ce qui lui permettrait de façonner un cinquième monument. Renversant, comme ce relâchement naturel que le leader du team UAE exprime en compétition, alors pourtant qu’il a empoigné et glissé sous son aisselle une énorme pancarte de favori.