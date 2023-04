Lutte pour le maintien: Eupen est maitre deson sort à Bruges

Dans le bas de tableau, on connaîtra ce dimanche l’identité du troisième et dernier descendant en Division 1B. En bâclant leur copie samedi dernier face à Zulte Waregem, les Eupenois se sont mis en difficulté. Le seul point positif, c’est le fait que les Pandas ont toujours leur sort en main. De fait, avant le coup d’envoi ce dimanche de leur dernière rencontre de championnat, ils possèdent 28 unités à leur compteur, soit une de plus que leurs adversaires de la semaine dernière. Par contre, c’est du côté de Bruges que la mission sauvetage va prendre fin…

Les Gazelles partent évidemment favorites, elles qui doivent s’imposer afin d’espérer finir dans le Top 4 plutôt qu’en Playoffs 2. En effet, Gantois et Brugeois possèdent le même nombre de points, mais les Buffalos ont remporté un succès supplémentaire. En recevant une équipe d’Ostende démobilisée, elle qui sait qu’elle est officiellement descendante depuis une semaine, les Gantois sont, sur le papier, avantagés dans leur quête des Champions Playoffs. Mais les Brugeois ont l’intention de les mettre sous pression à distance en dominant des Germanophones contraints de réagir après une prestation désastreuse.