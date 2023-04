« Pékin Express » : découvrez quel binôme a remporté l’édition « Le choix secret » !

Après neuf semaines de compétitions, au cours desquelles ils ont traversé la Bolivie, le Paraguay, et finalement le Brésil, les aventuriers de « Pékin Express » sont arrivés à destination. C’est au cœur de Rio de Janeiro que seuls Xavier et Céline, et Alexandre et Chirine se sont affrontés lors d’une finale mouvementée et mouillée, qui comptait trois sprints différents. Après avoir remporté le premier sprint, le couple d’amoureux était largement en tête, leur permettant de grignoter l’intégralité de la cagnotte de leurs adversaires, et faisant montant leurs gains potentiels de 80 000 à 100 000 euros. Malheureusement pour eux, la chance a tourné durant la seconde étape, durant laquelle ils se sont perdus, se retrouvant même à douze kilomètres de leur destination. Une aubaine pour Xavier et Céline qui ont ainsi pu récupérer leur cagnotte, et même plus, puisqu’ils ont récupéré 31 280 euros au final. C’est finalement cette somme que le patron et son employée ont décrochée après avoir remporté un sprint final sérieusement éprouvant.

de videos

Lire aussi «Honteux», «c’est du vol», «il est où le handicap?»: les téléspectateurs de «Pékin Express» accusent la production de «favoritisme»

Sur les réseaux sociaux, la victoire de Xavier et Céline a été particulièrement célébré par les internautes dont ils étaient les chouchous depuis quelques semaines. Leurs supporters ont notamment salué leur parcours incroyable, mais aussi leur humilité, et leur sincérité dans le jeu. « Merci à Céline et Xavier d’avoir prouvé qu’il n’y a pas besoin de coups bas, de stratégie ou de triche pour gagner ! » a-t-on notamment pu lire. De plus, le binôme composé par Alexandre et Chirine s’était attiré les foudres de Twitter, suite à son alliance considérée comme « anti-jeu », avec Alexandra et Laura. Devenu le bouc émissaire de certains internautes, le couple en a pris pour son grade sur Twitter après sa défaite : « Ceux qui ne croient pas au Karma vous auriez dû regarder la saison 17 de ‘Pékin Express’ »