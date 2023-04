Télévie 2023: 11.229.081,08 euros récoltés à l’issue de la soirée de clôture! Le compteur du Télévie s’est arrêté sur une belle somme, ce samedi ! Retour sur une soirée riche en émotion. M.R.

Par F.Gh. (D.R.)

C’est fini pour la 35e édition du Télévie, dont le parrain était Kendji Girac. Très impliqué dans son rôle, le chanteur est resté aux côtés des animateurs tout au long de la soirée, partageant des moments privilégiés avec les nombreux témoins qui étaient présents au Louvexpo de La Louvière. L’interprète de « Desperado » a également donné de sa personne, en proposant un petit duo sur scène à la jeune Kiara, une fillette venue raconter son parcours médical, et son amputation, suite à un cancer des os. Plusieurs autres artistes ont donné de la voix au cours de la soirée, de Christophe Willem à Selah Sue, en passant par Frédéric François, ou encore Mentissa. de videos Lire aussi Kendji Girac, parrain du Télévie, rencontre Kiara, en rémission d’un cancer des os: «C’est un exemple pour les autres» (vidéo) Au final, ce sont 11 229 081,08 euros qui ont été récoltés durant la semaine de mobilisation portée par des centaines de bénévoles et une multitude de comités dont le nombre a augmenté de plus de 50 %, cette année. Parmi eux, quelques têtes bien connues des téléspectateurs de RTL ont notamment pris du service au niveau des téléphones, afin de rassembler les nombreuses promesses de dons faites au cours de la soirée. On a ainsi aperçu Benjamin et Adelina, le couple surprise de la dernière édition du « Meilleur pâtissier », mais aussi Paloma et Jason, le seul binôme belge de la saison 17 de « Pékin Express ».

Lire aussi «C’est ça qui me sauvera la vie»: dans les coulisses du Télévie, Mademoiselle Luna évoque la récidive de son cancer (vidéo) Invités de marque de cette édition, le prince Laurent et la princesse Claire ont également donné de leur personne. Le couple princier n’a pas hésité, lors de son passage sur scène, à faire de la prévention envers les jeunes, notamment sur la consommation de cigarettes et d’alcool. « Pour nous, ce qui est fondamental, c’est de partager et de faire partager le sentiment d’aider les personnes qui sont en difficulté, qui se disent malades ou sont malades. Nous voulions rendre hommage à tous ceux qui n’ont pas la chance d’avoir la santé, qui sont en difficulté. » a rappelé le frère du roi Philippe.