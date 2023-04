Météo: dimanche au sec avec de larges éclaircies avant le retour de la pluie et des orages…

La journée débutera avec des nuages bas au sud du sillon Sambre et Meuse, mais de larges embellies sur les autres régions. En cours de journée, le ciel deviendra très nuageux avec des pluies ou des averses qui localement pourront être intenses et accompagnées d’orages avec de fortes rafales.

Au fil des heures, la pluie et localement des averses intenses feront leur apparition depuis le sud, selon les prévisions de l’IRM à l’aube.

Les maxima oscilleront entre 11 et 14 degrés sur la plupart des régions, en Campine elles seront plutôt comprises entre 14 et 16 degrés. Le vent sera modéré de sud, s’orientant vers le sud-ouest sur l’ouest du pays en fin d’après-midi.

Ce soir, le temps sera temporairement sec avec des éclaircies. Plus tard dans la nuit, les nuages se feront plus nombreux avec quelques averses, surtout en fin de nuit.

Les minima atteindront 4 degrés en haute Ardenne, 6 degrés en plaine et 9 degrés au littoral. Le vent restera modéré de secteur sud-ouest. A la mer, le vent deviendra assez fort en cours de nuit, de secteur ouest et plus tard de nord-ouest.

Lundi

Lundi, le ciel sera d’abord très nuageux avec des périodes de pluie. En journée, la nébulosité deviendra variable avec la possibilité de quelques averses locales. Au sud du sillon Sambre et Meuse, il y aura davantage d’averses qui pourront être intenses et accompagnées d’orage.

Les maxima oscilleront entre 7 et 9 degrés en Ardenne et entre 10 et 12 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de secteur ouest à nord-ouest avec des rafales de l’ordre de 50 km/h.