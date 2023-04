Boxe: Antoine Vanackère et Miko Khatchatryan ont vengé Jean-Marc Renard

Jean-Marc Renard, le meilleur boxeur belge de ces quarante dernières années, a livré son 45e et dernier combat le vendredi 2 juin 1989 au Palais des Expositions de Namur où en fin de carrière, il n’a pas réussi à détrôner le Vénézuélien Antonio Esparragozza, champion du monde WBA des plumes (entre 55,338 et 57,152 kg), vainqueur par k.o au sixième round.

C’est dire si le clan belge n’était pas rassuré, en apprenant que pour des questions administratives de visa, les champions IBO Antoine Vanackère et Miko Khatchatryan devaient remettre leur ceinture en jeu non plus contre des Tanzaniens, comme initialement prévu, mais contre d’authentiques compatriotes d’Esparragozza, samedi soir lors de la 4e NXN Boxing night au Dôme de Charleroi.