«Où que vous soyez, ce dimanche à 15H, vous recevrez l’alerte d’urgence»: au Royaume-Uni, une alarme de 10 secondesva sonnersur tous les téléphones portables même s’ils sont en mode silencieux!

« Keep calm and carry on (« On garde son calme et on continue »), ce n’est qu’un test », a souligné le gouvernement en réponse aux critiques, en reprenant la célèbre devise britannique de la Seconde guerre mondiale.

Le Daily Mail a titré en Une mardi : « Quel génie a pensé que c’était une bonne idée de terrifier tout le pays à 15H00 dimanche ? ».

Les automobilistes ont été avertis de ne pas décrocher leur téléphone pendant le test, et les personnes qui ne souhaitent pas recevoir les alertes peuvent les désactiver dans les paramètres de leur appareil.