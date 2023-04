Riced, le nouveau lieu gourmand et créatif de la cuisine japonaise, s’installe dans la Galerie de Waterloo

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis la fin du Covid, à Waterloo, les restaurants en tout genret fleurissent en abondance aux quatre coins du territoire : pizzerias, viandes, sushis, burgers, street food, etc. L’offre de choix est vaste et de plus en plus de restaurateurs bruxellois s’y installent.

Si les concepts se ressemblent, un nouveau restaurant unique en Belgique fait son apparition ! Ce samedi, « Riced » célébrait son premier jour d’ouverture. Situé dans le Passage Wellington à la place d’un ancien traiteur marocain, le restaurant a été aménagé en à peine trois semaines pour accueillir ses clients. « On a sauté sur cette opportunité, l’emplacement est rêvé », soulignent les deux gérants.