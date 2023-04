Dieudonné présent vendredi et samedi soir pour un spectacle pirate dans une salle de la Ferme de Bouchegnies à Wasmes-Audemez-Briffœil

C’était vendredi et samedi soir du côté de Péruwelz, dans le village de Wasmes-Audemez-Briffoeil et la renommée Ferme de Bouchegnies.

Aucun souci

L’ex-comparse d’Elie Semoun opte, déjà depuis quelques années maintenant, pour le même modus operandi. Il avait procédé de la sorte en juillet 2022 à Strépy.

Ferme de Bouchegnies

Soit des personnes lui proposent leur propriété pour jouer son spectacle soit il trouve lui-même un endroit. Pour cette fois, c’est avec la propriétaire de la Ferme de Bouchegnies qu’un contrat de location pour une salle a été signé. « Tout a été fait très clairement », indique la patronne, Brigitte Vanhemmens. « Son impresario est venu et m’a indiqué très clairement que c’était pour deux représentations de Dieudonné. Je sais que c’est un artiste controversé. J’ai donc pris mes renseignements auprès de mes avocats pour voir si je prenais des risques. C’est un événement privé, il n’y avait donc aucune raison que je refuse cette location ».

Aucun débordement

Brigitte Vanhemmens était à l’étranger lors des représentations, mais elle n’a eu que des bons retours. « Les gens ont été invités en privé. Et tout s’est très bien passé. Il n’y a eu aucun débordement. J’avais délégué quelqu’un dans la salle pour être sûre et il n’y a eu aucun couac. Dieudonné m’a remercié personnellement sur scène. Il n’y a eu aucun souci, c’est un artiste cash, mais il a le droit de s’exprimer et si ça ne plaît pas, on ne suit pas. J’avais accueilli Stromae en septembre dernier. Ce n’est donc pas la première fois que j’accueillais un artiste à la Ferme de Bouchegnies »

L’adresse n’a été communiquée aux spectateurs que quelques heures avant le début de la représentation. Le temps que l’information remonte jusqu’à la police, Dieudonné a généralement le temps de jouer. Ce vendredi et samedi, les spectateurs présents avaient ordre de ne pas filmer ni faire de photo. « C’est un ami qui était présent qui m’a appelé pour me dire qu’il y avait un spectacle de Dieudonné, j’y suis allé samedi soir et c’était génial », nous dit un spectateur.