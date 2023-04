Maison inhabitable après un incendie à Schaerbeek

La cuisine était en feu à l’arrière du bâtiment. « L’origine est accidentelle. Suite à l’incendie, une fuite d’eau s’est produite et cet écoulement a provoqué des dégâts supplémentaires dans toutes la maison », indique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers.

Samedi soir, les hommes du feu sont intervenus vers 22h pour un incendie au deuxième étage d’un bâtiment rue Brichaut à Schaerbeek. La police de la zone Bruxelles-Nord avait déjà évacué les sept occupants et instauré un périmètre de sécurité.

Les impétrants ont été coupés et la maison a été déclarée inhabitable. Heureusement, il n’y a pas eu de blessé. La police et les services communaux se chargent de reloger les sinistrés. Après la décontamination, l'intervention s’est terminée vers 23h15. Deux pompes, deux échelles, le smur de l'hôpital Saint-Jean et une ambulance ont été mobilisés.