Jean-Paul Van Laethem (ProGanshoren): «Les rues voisines à l’avenue Charles Quint sont tout sauf apaisées»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cela fait près d’un an que vous êtes bourgmestre, est-ce que la fonction correspond à l’image que vous en aviez ?

C’est une autre dimension. C’est une relation beaucoup plus proche avec les habitants. C’est excessivement énergivore mais on compense largement avec les retours positifs qui permettent de puiser de l’énergie. Comme bourgmestre, on a une vision transversale sur tout ce qui se passe dans la commune. Aujourd’hui, il y a toute une série d’outils dont j’ai la pleine capacité et que j’utilise quand c’est nécessaire. C’est autre chose que ce que j’ai connu comme échevin. À titre personnel, cela me permet d’être complètement épanoui. J’ai le volant en main et avec le collège, il y a une série de projets qui sont enclenchés. Pour être au collège depuis 22 ans, je n’ai pas le souvenir d’une législature où il y avait autant de projets lancés.

de videos

Quel bilan tirez-vous de cette première année comme bourgmestre ?