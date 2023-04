Évasion à la prison de Saint-Hubert: le plan aurait été bien préparé par quatre gros bonnets du trafic de drogue

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après l’évasion de jeudi après-midi, Étienne Donnay, procureur du Roi du parquet de Luxembourg, avait eu des mots forts. « Je suis quand même interpellé par le fait que 10 personnes puissent s’évader ainsi, en plein jour. Une enquête devra être menée au sein de la prison. » Ce dernier comptait d’ailleurs bien garder un œil attentif sur le dossier. Au niveau de l’enquête, il semblerait qu’Étienne Donnay ait reçu des premiers éléments pour comprendre comment une telle évasion a pu être organisée au sein de la prison luxembourgeoise.

Directement après les faits, les autorités mettent de gros moyens en place pour rattraper les dix fugitifs en situation illégale dans notre pays. Quad avec caméra thermique, hélicoptère, etc. Un dispositif qui permet de rapidement rattraper six des dix évadés. Quatre hommes restent dans la nature et il ressort, d’après les informations reçues, que ceux-ci avaient bien planifié cette spectaculaire évasion.