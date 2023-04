Les révélations de Nathalie après l’échec de son mariage dans «Mariés au premier regard»: «Michel a tenu des propos que je ne pouvais pas accepter et ça n’a pas été filmé, c’est sa parole contre la mienne!»

Nathalie et Michel, c’est terminé, mais cela n’a jamais commencé. La Marchoise revient sur son aventure dans « Mariés au premier regard »

Nathalie, pourquoi ne pas avoir dit ‘non’ à Michel lors du mariage ?

Parce que je m’étais impliquée à 200 %, que je faisais confiance à ce taux élevé de compatibilité qui était le nôtre et que, même si Michel n’est pas mon genre d’homme, j’ai déjà eu, par le passé, une relation avec un homme qui n’était pas très beau mais qui a réussi à me charmer et dont j’ai été amoureuse. Je ne voulais pas m’arrêter à une apparence physique plus ‘vieille’. Je me suis dit qu’il fallait que je sorte de ma zone de confort, que peut-être c’était lui qui allait me rendre heureuse. Voilà pourquoi j’ai dit oui et non pas pour partir en vacances, comme j’ai pu le lire sur les réseaux sociaux…

Pourquoi êtes-vous si glaciale avec Michel au retour ?

Le dernier repas s’est bien passé, j’étais soulagée car je lui avais dit tout ce que j’avais sur le cœur. Il l’a compris. Mais une fois arrivés dans la chambre, il a tenu des propos que je ne pouvais pas accepter. Ce n’était pas à mon égard. Ça n’a pas été filmé donc c’est sa parole contre la mienne...