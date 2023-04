Manon enfermée depuis 17 heures sur la Grand-Place de Tournai: une leçon d’humilité pour un acte d’humanité

Enfermée dans une cage pour dénoncer l’incarcération arbitraire d’Olivier Vandecasteele depuis un an en Iran, Manon s’est enfermée samedi, 18h, dans une cage sur la Grand-Place de Tournai. Les yeux bandés, sans parler, la jeune femme dénonce ainsi la lenteur des avancées concrètes pour Olivier Vandecasteele. Soutenue par toute sa famille et de nombreux citoyens, elle donne à tous une leçon de courage.

« Manon est enfermée depuis 17 heures. On la soutient, il y a beaucoup de passage », témoigne Nathalie Vandecasteele, sa maman, « évidemment, elle a eu déjà des moments très difficiles. Ce samedi soir, c’était vraiment très beau, son frère s’est mis en face d’elle. C’est quelque chose qu’on vit en famille, c’est compliqué. Manon veut faire 24 heures pour pouvoir montrer que ce qu’Olivier vit là-bas n’a rien de comparable avec l’emprisonnement de Manon ici à Tournai. On verra si elle sera capable de prendre la parole à 18h ce soir ». Manon invite tout les citoyens à envoyer un courrier via l’adresse mail lettreaugouvernementbelge@gmail.com