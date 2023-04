«C’est beaucoup d’émotion à chaque fois»: Ludovic Daxhelet acclamé lors de son arrivée à la soirée de clôture du Télévie (vidéo)

Parti le 15 avril dernier, afin de parcourir la Wallonie en récoltant un maximum de dons pour la bonne cause, Ludovic Daxhelet a fait son retour Louvexpo pendant la grande soirée de clôture du Télévie. Arrivé en fin de soirée, l’animateur a été acclamé par la foule présente, mais aussi par ses « aventuriers du cuistax » ceux qui l’ont accompagné au cours des 400 kilomètres parcourus. Il s’est également montré très ému en découvrant qu’il avait récolté 120 000 euros au fil de son périple.

« C’est une aventure incroyable le cuistax. Ce n’est pas mon défi, c’est le défi de tous, avec l’équipe, mais surtout aussi grâce aux gens. » nous a-t-il confiés après avoir repris ses esprits, ajoutant que cette aventure était vraiment fédératrice. Il a aussi tenu à remercier et à saluer ceux qui sont venus à sa rencontre, particulièrement ceux qui sont malades et qui viennent se confier au fil des jours. « C’est beaucoup d’émotion à chaque fois de parler avec eux, et j’ai envie de leur dire une chose : Il faut continuer à se battre, il ne faut surtout pas laisser la maladie gagner. Parce que l’être humain est beaucoup plus fort, et surtout, l’amour est beaucoup plus fort ! »