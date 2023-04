Le Prince Laurent au Télévie: «Faites comme moi: pas de cigarette, pas d’alcool, pas de drogue!» Plus de 11 millions d’euros : jolie somme que celle récoltée samedi par le Télévie. Cette année encore, beaucoup de moments forts ont émaillé la journée et la soirée.

Le Télévie, événement caritatif au profit de la recherche contre le cancer, a permis de récolter 11.229.081 d’euros de dons à l’issue de la campagne 2023 et de la soirée de clôture au Louvexpo de La Louvière samedi soir. Le formidable élan de générosité des Belges pour le Télévie a donc été plus que jamais au rendez-vous de cette 35ème édition, malgré des années marquées par de nombreuses difficultés et les crises, notamment le Covid, les inondations et la crise du pouvoir d’achat et de l’énergie.

Cette année a été le témoin d’une augmentation spectaculaire du nombre de comités de bénévoles (+50%) et du nombre d’activités organisées au profit du Télévie (+90%), a dévoilé RTL Belgium au lendemain de la grande soirée caritative.

Lire aussi «C’est beaucoup d’émotion à chaque fois»: Ludovic Daxhelet acclamé lors de son arrivée à la soirée de clôture du Télévie (vidéo) L’opération de RTL Belgium a pemris de collecter un peu plus d’un million supplémentaire par rapport à la somme réunie l’année précédente, encore marquée par la pandémie de coronavirus, à savoir 10.039.185 d’euros.

Parmi les moments forts, la présence du Prince Laurent et de sa famille. Le prince qui a tenu à mettre en garde la jeunesse contre des excès qui peuvent favoriser le développement de cancers. «Je supplie la jeunesse d'arrêter la cigarette, qui est un poison. C'est simple, pas de cigarette, ne pas boire: moi, je le fais! Ne pas prendre de drogue. Quand je regarde les gens de mon âge… Pas de drogue, pas d'alcool et un peu de vin… de messe! (rire) Mais pas de cigarette, surtout pour les femmes enceintes» La guitare de Bruel Autre moment fort:la vente des disques d'or et autres objets ayant appartenus à des stars. Un auditeur a surpris tout le monde en echérant sur une guitare de Patrick Bruel. Celle-ci était au prix de 51.000 euros... et le généreux mécène, un certain François,a ajouté d'un coup d'un seul 49.000 euros pour faire 100.000 euros ! « Un moment de dinguerie », a commenté l'animatrice Bérénice, qui a eu du mal à s'en remettre. Guillaume Collard, CEO RTL Belgium n'est pas peu fier du déroulement de cette opération importante pour la chaîne et pour la recherche médicale : «Pour cette 35ème édition, nous vous avons retrouvé nombreux et pleins d'enthousiasme pour un Télévie rempli d'espoir, de générosité et de solidarité. Au nom de RTL, je remercie tous les donateurs, bénévoles, partenaires, artistes, animateurs, toutes les équipes du FNRS, notre Parrain, Kendji Girac et toutes les équipes de RTL pour cette édition au cours de laquelle les aventuriers du Télévie ont une fois plus tout donné pour faire avancer la recherche contre le cancer. Le Télévie fait plus que jamais partie intégrante de notre ADN, celui de RTL. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition qui sera particulière: le Télévie fêtera en effet ses 35 ans!»