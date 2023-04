La designer Diane von Furstenberg et sa robe portefeuille s’exposent au Musée Mode& Dentelle à Bruxelles: «Dans ma vie et mon travail, la femme passe toujours en premier»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une des femmes les plus influentes au monde selon Forbes mérite bien une exposition. Avec « Diane von Furstenberg. Woman before Fashion », le Musée Mode et Dentelle rend hommage à cette créatrice bruxelloise et sa célèbre robe portefeuille. Une première en Europe.

« Ce n’est pas une expo que j’ai réalisée. C’est le point de vue de Nicolas Lor, le curateur, et moi je suis uniquement le sujet », insiste d’emblée la designer de 76 ans. « Quand il m’a contactée, j’ai été très surprise. Quand vous avez mon âge et qu’un jeune garçon (29 ans) vous dit que ce vous faites est très moderne, ça vous fait très plaisir ! »