Affaire conclue: ses lithographies de Salvador Dali lui rapportent 1700 euros, il en fait don à une association pour le bien être animal

L’émission avait été diffusée en février dernier sur France 2. « En fait, l’émission a été enregistrée début octobre », explique-t-il à nos confrères de L’Ardennais . « C’était une grande découverte pour moi de passer une journée complète en région parisienne dans les studios. » Et quand il emporte ses 12 lithographies signées du maître Dali pour les proposer à ces enchères vedettes du petit écran, l’initiative se veut avant tout généreuse. « Je suis passionné d’arts contemporains, passionné de ventes aux enchères », raconte-t-il. « Et je suis sensible à la souffrance animale, cela faisait longtemps que je pensais faire un geste. »

Une lithographie incomplète et un beau chèque

« Tout est bien organisé, on passe par l’expertise de l’objet, la vente et puis les inévitables commentaires, des passages obligés de l’émission. En tout cas, c’est une super- équipe qui nous accompagne tout du long », raconte Anthony au média français. La rencontre avec Sophie Davant, l’animatrice vedette, se fera même dans l’intimité d’un déjeuner. Au-delà de la médiatisation, et en bon commerçant, Anthony pensait aussi au tiroir-caisse et comptait bien ramener un bon pécule : « La lithographie n’est pas complète, je m’étais fixé 1500 euros. J’ai donc accepté l’enchère à 1700 euros. »