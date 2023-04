Le 19 avril entre 5h et 10h du matin, un individu est entré dans une habitation de la rue des Coteaux à Jumet. La porte de l’habitation n’était pas verrouillée. La personne a pris les clés de la voiture, l’a sortie du garage et l’a volée. L’auteur des faits n’a pas été identifié et la Polo n’a pas été retrouvée.

