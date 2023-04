«C’est quoi ce discours?»: Vianney recadre un talent et s’attire les foudres des internautes, durant les Battles de «The Voice»

« The Voice » présentait une nouvelle session de Battles, ce samedi soir sur TF1. Pour la seconde fois, Zazie, Vianney, Amel Bent, mais aussi Bigflo et Oli ont fait le tri dans leur équipe, en opposant leurs talents au cours de prestations enflammées. Une étape déchirante pour les coachs, qui donne toujours naissance à de grands moments d’émotion, lorsque des choix difficiles doivent être faits. Parmi ses combinaisons, Vianney a décidé d’opposer deux de ses coups de cœur : Kiona et Maryline Naaman. Reprenant « Une dernière danse » d’Indila, les deux chanteuses lui ont fait honneur, au point de rendre sa décision finale complètement cornélienne. « Tu t’es mis un peu dans la merde mon Viavia » lui a d’ailleurs lancé Bigflo, le taquinant. Le rappeur et son frère ont pourtant dû donner un avis, tout comme leurs camarades Zazie et Amel Bent, et c’est vers Maryline Naaman que s’est porté leur choix, à l’unanimité. Tiraillé, l’interprète de « Je m’en vais » n’a finalement pas suivi la suggestion des autres coachs, puisqu’après réflexion, il a décidé de continuer l’aventure avec Kiona.

« Maryline je te félicite, c’était une sacrée presta. Tu deviens une grande actrice en même temps que tu deviens une grande chanteuse. » a-t-il tenté de consoler la candidate malheureuse. Mais avant d’annoncer la bonne nouvelle à la benjamine de la saison, Vianney a tenu à lui adresser un message particulier. « Oui t’as 16 ans, mais on va arrêter d’en parler. (…) Il y a une chose que je veux absolument te dire en revanche. Ici il y a un truc à préciser, dans cette aventure on n’essaye pas du tout de trouver une star. Je ne veux pas de star. Je veux faire des chanteurs et des chanteuses. Je t’en supplie, tu n’as pas besoin de briller plus, d’essayer de briller, n’essaye pas de briller, naturellement tu provoques déjà un truc extrêmement fort. Cette émission, elle est faite pour révéler des potentiels, mais il faut se mettre sur de bons rails » a-t-il déclaré face à une candidate très attentive. « Tu vas continuer à y croire mais on va ajouter plein d’humilité parce que t’es une grande chanteuse, mais t’as été un peu moins grande ce soir. » a-t-il ajouté, se tournant déjà vers l’avenir de leur collaboration.