«Dear Mama»: que vaut le documentaire sur le rappeur Tupac Shakur, assassiné à 25 ans, et sa mère Afeni? Aussi foisonnant – et parfois accidenté – que le parcours de l’artiste en colère, ce film mêle l’histoire de ce dernier aux combats des Afro-américains des années 60 à 90. Tupac Shakur et sa mère Afeni, d’abord si proches, et puis… - FX / Hulu

Par Jean-Philippe Darquenne (D.R.)

Rappeur, poète, acteur, visionnaire, Tupac Shakur, dit 2Pac, n’a pas eu qu’un impact unique sur le monde de la musique au cours de sa trop brève existence. En plus de vendre septante-cinq millions de disques et de jouer dans plusieurs films dont « Juice » et « Poetic Justice » avec Janet Jackson, ce natif de Brooklyn s’est imposé comme un espoir de changement pour la communauté noire américaine, secouant les consciences par rapport aux inégalités dont elle a toujours été victime, et laissant éclater, à ses heures, sa rage et son impulsivité. En bref, il usa souvent de la violence pour la dénoncer et fit quelques séjours en prison, notamment après avoir participé, en 1992, à un holdup à Atlanta, où il ouvrit le feu sur deux agents de l’ordre, qu’il blessa légèrement. Il abusa sexuellement, aussi, une jeune femme de 19 ans. Puis… le 7 septembre 1996, après avoir assisté à un match de Mike Tyson à Vegas, il se fit tirer dessus à quatre reprises alors qu’il était au volant d’une limousine, et succomba à ses blessures six jours plus tard. Beaucoup sont persuadés que le coupable était son ancien ami et rival Notorious B.I.G., qui fut tué quasiment de la même façon un an après.

de videos

Le 16 juin prochain, 2Pac aurait eu 52 ans, donc c’est à 25 ans qu’il disparut. L’année dernière, une exposition grandiose et lumineuse, intitulée « Wake Me When I’m Free » (« Réveille-moi quand je serai libre »), a bouleversé des milliers de fans dans plusieurs villes américaines. Elle livrait toutes les facettes de l’artiste et de l’homme, comme le fait, de manière différente, le documentaire « Dear Mama », dont les deux premières des cinq parties ont été lâchées par la chaîne FX et le service de streaming Hulu ces 21 et 22 avril. Sans se tromper, on peut parler d’un film définitif sur 2Pac, que le réalisateur Allen Hugues a tenté de présenter sous ses multiples coutures, et ses multiples contradictions. « C’était un Gémeaux, il avait une dualité, oui, mais il n’était pas bipolaire », y dit Gloria dit Glo, sa tante, la sœur de sa mère Afeni, qui a élevé Tupac en révolutionnaire. Elle en a fait très jeune un soldat de la contre-culture, et l’a conscientisé à la situation des « siens », en proie, pour la majorité – comme il est rappelé dans le film – à la pauvreté, au manque de logement, au racisme et au crime.

Lire aussi Les poursuites contre l’acteur américainAlec Baldwin, auteur d’un tir mortel sur un tournage, formellement abandonnées

Parmi les nombreux extraits d’interviews contenus dans le film, on entend dire Tupac qu’il n’a pas connu son père, qui était proxénète, et qu’il a vécu une enfance très précaire avec sa mère, qui était complètement accro au crack. « Derrière son sourire, c’était quelqu’un d’extrêmement triste », déclare son ancienne manageuse Leila Steinberg. En même temps, comme on l’a déjà précisé, et comme l’indique le titre « Dear Mama » (à la base un morceau du rappeur sorti le 21 février 1995), Afeni, sa mère, fut son modèle absolu. Il est important de signaler à ceux qui l’ignorent qu’elle a été membre, dès les années 60, du fameux « Black Panther Party », mouvement de libération afro-américaine d’inspiration marxiste-léniniste et maoïste, qui restera dans les annales pour bien des choses, mais d’abord pour ses activistes féminines, en grand nombre, et l’apport d’armes à feu au Capitole de Californie, ce qui rappelle autre chose.

Lire aussi «Lost Luggage»: dans l’enfer des attentats de Bruxelles

Quantité d’images et de vidéos d’archives à l’appui, le documentaire revient longuement sur son histoire, émaillée de bien des incidents tragiques parmi lesquels on citera en priorité les émeutes de Watts en août 1965 et la mort du militant Fred Hampton, assassiné à 21 ans. On est aussi replongé dans les émeutes de Los Angeles de 1992, consécutives à l’affaire Rodney King. 2Pac se voulait le défenseur des noirs injustement châtiés, mais le film met l’accent sur le fait qu’à un moment donné, il s’est éloigné des préceptes que lui avait inculqués sa mère. Ainsi, elle n’avait pas compris qu’il rejoigne l’infecte maison de disques « Death Row Records », qu’il avait l’intention de quitter juste avant sa mort. En tombant dans bien des fosses, et à un moment ivre de son succès, il avait fini par mener une vie radicalement différente de celle de sa mère. Le documentaire juxtapose quand même leurs batailles judiciaires respectives, Afeni étant accusée d’avoir fait sauter un poste de police, et Tupac, de viol.

Lire aussi Souffrant «de deux fractures et d’une entorse», Frank Ocean annule son deuxième concert prévu au festival Coachella

Aussi foisonnant et chaotique que le destin de 2Pac, mais parfois répétitif, le film dresse autant le portrait de l’Amérique black des décennies 60, 70, 80 et 90 que celle de l’artiste et de sa maman, qui a quitté ce monde en 2016. Ici, le sociétal se mêle donc à l’intime, avec un côté « album de famille » où rares sont les photos en couleurs. Enfin, saluons Allen Hugues pour avoir réuni à l’écran une foule d’intervenants, deux cousins de 2Pac, sa tante Glo, ses managers, un de ses profs d’humanités et pas mal de rappeurs parmi lesquels, Ray Luv, Snoop Dogg et… Eminem. Si vous voulez approfondir votre connaissance de 2Pac, nous ne saurions trop vous recommander ce copieux ouvrage, qui arrivera prochainement en Belgique sur Disney +.