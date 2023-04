Programmation FEDER 2021-2027: «6 portefeuilles de projets portés par Idelux sont retenus», se réjouit l’intercommunale de la province de Luxembourg

Le dépôt de projets dans le cadre des fonds FEDER, représente un enjeu important pour les régions. Les financements européens contribuent au développement économique, social et environnemental d’un territoire précis. « Pour la province de Luxembourg, considérée comme région « moins développée », l’enjeu est d’autant plus crucial. Les équipes d’Idelux ont donc réfléchi, avec tous leurs partenaires, au programme le plus pertinent à déposer pour booster la compétitivité du territoire au travers de projets innovants et structurants », explique l’intercommunale dans un communiqué.

Voici en quelques lignes les projets déposés par le Groupe Idelux et retenus par le Gouvernement de Wallonie :

· Portefeuille WasteLux : porté par Idelux Environnement, les projets déposés portent sur le tri et la valorisation des déchets organiques. Si la biométhanisation de ces déchets est déjà bien installée dans notre région, Idelux a pour ambition d’aller plus loin dans la qualité des matières collectées et dans la valorisation de celle-ci. Budget total : 4.416.162 € pour 7.371.212 € sollicités.

· Portefeuille Mobilux porté par Idelux Projets Publics, ces projets ont pour volonté de booster la mobilité douce pour les trajets « domicile- travail » en aménageant des infrastructures cyclo piétonnes qui relient les centres-villes aux parcs d’activités économiques périphériques. Les communes d’Arlon, Bastogne, Libramont et Virton sont concernées. Budget total : 4.820.758 € pour 12.497.968 € sollicités.

· Portefeuille sur l’utilisation raisonnée des ressources dans les bâtiments publics : porté par Idelux Projets Publics, les différents projets de ce portefeuille ont la même ambition : réduire les consommations énergétiques des bâtiments publics les plus énergivores et les moins performants. Rénovations énergétiques, installations photovoltaïques et monitoring des consommations seront réalisées dans le cadre de ce portefeuille de projets. Budget total : 16.436.961 € pour 43.031.358 € sollicités.

· Portefeuille de reconversion économique de friches industrielles. Dans le développement de parcs d’activités économiques, la priorité est de réhabiliter des terrains existants avant d’exercer une emprise sur des terrains vierges. Portés par Idelux Développement, ces projets visent à poursuivre la dépollution de friches et la construction de bâtiments d’accueil temporaires pour nos entreprises. Des interactions avec les projets portés par la SPAQuE seront bien évidemment assurées. Budget total des projets retenus : 3.974.713 pour 11.370.446 € sollicités.

· Portefeuille de renforcement de pôles urbains et économiques structurants. En limitant l’étalement urbain et en centralisant les différentes activités, ces pôles sont des leviers importants pour le développement économique, l’aménagement du territoire et la cohésion sociale. Porté par Idelux Projets Publics, 5 pôles sont concernés par ce portefeuille de projets (Athus, Arlon, Bastogne, Libramont, Marche-en-Famenne). Budget total : 7.581.425 € pour 13.066.705 € sollicités

· Portefeuille de redéploiement de pôles touristiques en difficulté. Le tourisme est un moteur important du développement économique de la province de Luxembourg. Portés par Idelux Projets Publics différents projets de dynamisation d’infrastructures existantes ont été déposés. Ils concernent les communes de Saint-Hubert, La Roche et Bouillon. Budget total : 5.129.011€ pour 10.939.939 € sollicités

· Portefeuille d’accompagnement des entreprises. Ces projets rédigés sous la coordination de Wallonie Entreprendre et portés par Idelux Développement visent à soutenir nos entreprises dans différents domaines porteurs et nécessaires à leur développement : l’accompagnement à la création, au développement de projets à composantes techniques et à l’animation des entreprises. Budget total : 2.413.849 €