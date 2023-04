Une photographe waremmienne pour la nouvelle collection de la marque J&Joy

Après la faillite de magasins monomarques J&Joy, la marque waremmienne avait assuré la bonne continuité de ses activités, en ligne et dans les magasins multimarques revendeurs.

Une collaboration assez logique puisque chaque collection de la marque est inspirée d'un ou plusieurs voyages à travers le monde. Les motifs et les couleurs sont choisis pour évoquer la destination en question.

Un bol d’air marin

La collaboration entre Luna et J&JOY a commencé avec le shooting de la collection printemps-été « Yacht Club », inspirée des clubs de voiles et motifs maritimes. La collection printemps-été «Yacht Club». - A.J.