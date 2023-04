Élection de la plus belle moustache de Bruxelles: Stephan Killens remporte l’édition 2023 (photos et vidéos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est un événement incontournable du folklore bruxellois : ce dimanche, sur la place du Jeu de Balle, avait lieu l’élection de la plus belle moustache de Bruxelles. Le rendez-vous était donné au pied du café Volle Brol. De la bière, de la musique 100 % brusseleir et des moustaches sur quasiment tous les visages. Aucun doute, nous sommes au bon endroit.

L'Ordre de la Moestasje. - J.L.

Et il y en a pour tous les goûts et à toutes les sauces : courte, bien taillée, fine, élancée, imposante, brossée, etc. Certains membres de l’Ordre de la Moestasje, organisateur du concours, arborent même des badges ou écharpes pour mettre en avant leur distinction.

Le vainqueur de l’édition précédente. - J.L.

Francis Pagnoul est aujourd’hui venu remettre son écharpe de dernier vainqueur en date. Un an après son sacre, qui lui succédera ?