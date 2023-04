La traditionnelle marche solidaire du Lions Club d’Arlon aura lieu ce 1er mai à Clairefontaine

Au total, trois parcours ont été tracés : un de 5km, un de 10km et un de 15km. Pour permettre à plus de monde de participer, le départ est libre et il est fixé à partir de 8 heures jusqu’à 14 heures au Domaine du Bardenbourg à Clairefontaine.

En plus du défi sportif, des animations spéciales sont prévues pour les enfants comme des jeux, des grimages et un château gonflable. D’autres options de promenade sont aussi organisées : à 9h30 départ d’une promenade à la découverte de la faune et la flore avec des guides natures certifiés, et à 14h00, promenade contée avec une conteuse professionnelle qui enchantera petits et grands. Une restauration rapide sera disponible sur place (spaghettis, pains saucisses, desserts…) tout comme des boissons et un bar avec bières spéciales et trappistes.